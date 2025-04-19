"المصري لتنمية الصادرات" يوقع عقدًا لإقامة مقره الجديد بمشروع 205 في الشيخ زايد

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) عن توقيع عقد مع شركة "أركان بالم" لتأسيس مقر جديد للبنك داخل مشروع "205" المميز بمدينة الشيخ زايد، وتحديدًا بمنطقة البنوك داخل الحي المالي للمشروع، وذلك في إطار خطته التوسعية الطموحة.

ويأتي هذا التوجه في ظل ما يشهده البنك من نمو متسارع على مستوى الخدمات المصرفية وانتشاره الجغرافي، بما يعكس استراتيجيته الهادفة إلى تقديم تجربة مصرفية متطورة تواكب التحول الرقمي وتلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

ومن المقرر الانتهاء من تسليم المقر الجديد خلال عامين، على أن يتولى البنك أعمال التشطيب والتجهيز الداخلي وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية.

تصريحات رئيس مجلس الإدارة

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك، قائلاً:

"يأتي اختيار مشروع 205 ضمن التوجه الاستراتيجي للبنك بالتوسع في مواقع ذات طابع استثماري وتنموي واعد، ويُعد المشروع من أبرز المجتمعات المتكاملة في غرب القاهرة، ويوفر بيئة أعمال ملائمة لتقديم خدمات مصرفية مبتكرة."

وأضاف: "نواصل تنفيذ استراتيجية البنك الهادفة ليس فقط إلى التوسع الجغرافي، بل أيضًا إلى تعزيز خدمات الفروع بأحدث الوسائل المصرفية الرقمية والتقنية، بما يعكس الهوية الجديدة للبنك التي تم إطلاقها عام 2022".

حول مشروع 205

يقع مشروع 205 على مساحة 205 أفدنة بمدينة الشيخ زايد، ويُنفذ بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة "أركان بالم".

ويضم المشروع وحدات سكنية وتجارية وإدارية وفندقية وترفيهية، بالإضافة إلى 3 فنادق تُدار من قبل مجموعة IHG العالمية، فضلًا عن أطول أبراج في غرب القاهرة بارتفاع يصل إلى 135 مترًا وبعدد 40 طابقًا لكل برج.