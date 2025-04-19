مع ارتفاع درجات الحرارة.. خطة حكومية لعدم العودة لتخفيف الأحمال

مع اقتراب صيف 2025 تزايدت تساؤلات المواطنين وقلقهم من خطة الحكومة لتخفيف أحمال الكهرباء خاصة بعد التجربة القاسية لصيف العام الماضي اللي شهد انقطاعات متكررة وسط ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة ومع التحذيرات الجوية المبكرة لصيف أكثر سخونة الخوف بدأ يتسلل للبيوت من تكرار نفس السيناريو: عتمة مفاجئة، توقف في الأجهزة، ومعاناة يومية مع انقطاع الكهرباء، هل إحنا فعلاً مستعدين؟ وهل خطة التخفيف الجديدة هتكون أكثر قسوة من اللي فاتت؟

ليس مطروحا ضمن سيناريوهات الحكومة ما يتعلق بالعودة إلى تخفيف الأحمال

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه لا عودة لتخفيف أحمال الكهرباء فى الصيف وأن الحكومة استعدت بشكل كبير لفصل الصيف جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد 9 أبريل الماضي، وشدد إن الحكومة لديها خطة لعدم العودة لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فترة الصيف، مشيرًا إلى أن هذا الأمر له أعباء مالية كبيرة على الدولة والحكومة ولكن لن يكون هناك تخفيف للأحمال، وأوضح أن هذا الكلام له تبعات مالية على الدولة ويجب أن يكون المواطن على علم بأنه سيكون هناك تكلفة مالية كبيرة على الدولة، وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه ليس مطروح ضمن سيناريوهات الحكومة ما يتعلق بالعودة إلى تخفيف الأحمال.

وكشف وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت خلال مؤتمر صحفي المنعقد الشهر الماضي، عن أن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء التي كانت تمر بها البلاد العام الماضي انتهت ولن تعود، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء وعد منذ سبتمبر الماضي بعدم تكرار تخفيف الأحمال ونحن ملتزمون بتطبيق هذا القرار.



الدولة تتحمل دعما سنويا لأسعار الكهرباء للمواطنين وبرامج التنمية يصل 190 مليار جنيه

وفي ذات السياق أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان الدولة تتحمل دعما سنويا لأسعار الكهرباء للمواطنين وبرامج التنمية يصل إلى 190 مليار جنيه وذلك بعد تحريك أسعار الغاز الموردة لمحطات توليد الكهرباء من ثلاثة إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى الدعم الذي تتحمله الدولة فى أسعار الغاز والذي يصل لأكثر من 10 دولارات مقارنة بأسعاره العالمية لكل مليون وحدة حرارية، وذلك دعما لبرامج التنمية والمواطنين، مؤكدا أن تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة في مصر تماثل المعدلات العالمية وتماثل التكلفة في الدول المجاورة سواء السعودية أو الإمارات ويبلغ معدل استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات ساعة ما بين 160 إلى 170 جرامًا.

عدم العودة لتخفيف الأحمال

وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن الدولة لعدم العودة مرة أخرى لتخفيف الأحمال خلال شهور الصيف وأن رئيس الوزراء أكد على ذلك وأنه تم عقد اجتماع مع وزارة البترول والوزارات المعنية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى لبحث سبل توفير متطلبات تشغيل المحطات توليد الكهرباء من الوقود خلال شهور الصيف بما يمكن من استقرار التيار لكافة المواطنين وبرامج التنمية دون انقطاع

استقرار التيار خلال شهور الصيف

حيث يعمل قطاع الكهرباء على تنفيذ عدد من المحاور لتامين متطلبات المواطنين واستقرار التيار لكافة الاستخدامات خاصة خلال الاجازات الرسمية والأعياد وشهور الصيف من الكهرباء واستكمال تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة وتحسين معدلات الأداء وتحقيق كفاءة التشغيل وضمان تقديم خدمات لائقة على كافة الاستخدامات فى التوقيت الذى يتخذ فيه كافة الإجراءات لمواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات وخفض الفقد التجاري والفنى.