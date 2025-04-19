وزير الشباب يشهد احتفالية الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد القيامة

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في الاحتفالية التي نظمتها الطائفة الإنجيلية بمصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، ورجال الدولة، وسفراء الدول، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وعدد من الشخصيات العامة والدينية.

التهنئة لشعب مصر

هنأ وزير الشباب والرياضة بخالص شعب مصر، والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، راجيًا من الله أن يعيد هذه المناسبة على وطننا الغالي بالأمن والسلام والمحبة. موضحا الدور الكبير الذي تقوم به الأعياد الدينية في تعميق الروابط الإنسانية، وتعزيز قيم التآلف بين الشباب والمجتمع المصري من مختلف الأطياف، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومستنير، قادر على مواصلة مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة.

الصورة الحضارية لمصر

وشدد الدكتور أشرف صبحي على أن مثل هذه المناسبات تُعد نموذجًا حقيقيًا للتلاحم المجتمعي، وتعكس الصورة الحضارية لمصر، التي تُعد مهدًا للأديان، وموطنًا للتنوع الديني والثقافي، في إطار من الاحترام والتقدير المتبادل.