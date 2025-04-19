مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في كمين نصبته المقاومة بغزة

السبت 19/أبريل/2025 - 03:35 م

أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندى إسرائيلى وإصابة 5 آخرين على الأقل بعضهم بجروح حرجة جراء استهداف مركبة مدرعة شرقي غزة.

معارك ضارية بين جيش الاحتلال والمقاومة بشمال غزة

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن معارك ضارية بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في مواقع مختلفة بشمال قطاع غزة.

وأضافت أن سلاح الجو الإسرائيلي يشن هجمات واسعة على مناطق بشمال غزة.

إصابات حرجة في صفوف الجنود الإسرائيليين خلال معارك شمال غزة

أفادت وكالة "شهاب"، نقلاً عن وسائل إعلام عبرية، بأن مروحيات تابعة للجيش الإسرائيلي تقوم بنقل عدد من المصابين، من بينهم حالات وُصفت بالحرجة في صفوف الجنود.

وفي السياق نفسه، أُصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، وتعمل مروحيات الجيش على إخلائه مع مصابين آخرين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

من جهته، ذكر موقع "دنيا الوطن" الفلسطيني أن مروحية عسكرية إسرائيلية قامت بإخلاء أحد الجنود المصابين في غزة، وُصفت حالته بأنها "ميؤوس منها".