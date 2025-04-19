رئيس جامعة الأقصر تلقي محاضرة ضمن فعاليات "أيام التراث المصرية المغربية".. صور

شاركت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، برفقة سفير مصر لدى المملكة المغربية السفير أحمد نهاد عبد اللطيف؛ في افتتاح فعاليات "أيام التراث المصرية المغربية"، وذلك استجابة لدعوة من الدكتورة هبة محمود سعد، مستشار مصر الثقافي بالمملكة المغربية؛ لحضور الفعاليات التي نظمها المركز الثقافي المصري بالرباط؛ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتراث.

أيام التراث المصرية المغربية

وخلال مشاركتها بالفعاليات؛ ألقت الدكتورة صابرين عبدالجليل محاضرة عن التراث وارتباطه بالسياحة، كما ألقى الدكتور عبد الجليل بوزوكار، مدير المعهد الوطني لعلوم التراث والآثار بالمغرب محاضرة عن جهود المعهد الوطني في مجال الآثار والأنثربولوجيا.

وأعربت رئيس جامعة الأقصر، عن سعادتها بمشاركتها في تلك الفعاليات المهمة والتي تهدف إلى إبراز أهمية التراث الثقافي كمكون رئيسي لهوية كل من مصر والمغرب، وإبراز جهود الدولتين في حماية التراث وتفسيره.

السفارة المصرية تنظم أيام التراث المصرية المغربية بمناسبة اليوم العالمي للتراث

ونظم المركز الثقافي المصري بالرباط ،مجموعة من الفعاليات الثقافية بعنوان “أيام التراث المصرية المغربية”، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتراث في 18 أبريل، حيث أفادت الدكتور هبه محمود سعد الملحق الثقافي ومدير المركز الثقافي المصري أن أيام التراث المصرية المغربية تتضمن عدد من الفعاليات على مدار شهر، مشيرة إلى أن الفعالية التالية شملت إقامة معرض للخط العربي نظمه بالمركز الثقافي يوم الجمعة 18 أبريل الجاري.

يُشار إلى أن المركز الثقافي ينظم الفعاليات، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للمتاحف، والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، ومتحف اتصالات المغرب، ومركز توثيق التراث الطبيعي والثقافي بمصر والمجلس الدولي للمتاحف بمصر، وعدد من الجامعات المصرية.

فعاليات أيام التراث المصرية المغربية (1)

فعاليات أيام التراث المصرية المغربية (2)

فعاليات أيام التراث المصرية المغربية (3)

فعاليات أيام التراث المصرية المغربية (4)

فعاليات أيام التراث المصرية المغربية (5)

فعاليات أيام التراث المصرية المغربية (6)

فعاليات أيام التراث المصرية المغربية (7)

فعاليات أيام التراث المصرية المغربية (8)