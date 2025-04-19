نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة بعنوان "أعمال تركيبات وفك السقالات وصيانتها"

نظّمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، ندوة متخصصة بعنوان "أعمال تركيبات وفك السقالات وصيانتها واختبارها"، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات للصيانة البترولية، وتبعتها زيارة عملية إلى أحد مواقع الشركة، حيث جاءت الندوة بتنظيم من اللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية والبيئة بالنقابة برئاسة المهندس وليد ماضي.

وبدأت الفعالية بكلمة الدكتور محمد هشام سعودي، حيث شدد على أهمية هذا النوع من الفعاليات، مشيراً إلى حرص النقابة أن يكون المهندس واعيًا بالمخاطر، ومُدرّبًا على التعامل معها.

نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم فعالية للسلامة والصحة المهنية

فيما قال الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة: "سلامة المهندس تبدأ بالمعرفة، ونحن نعمل على أن نوفر هذه المعرفة بكل صورها وهو ما يتحقق من خلال هذه اللقاءات العلمية التي تدمج الخبرة بالتطبيق".

وبدوره ألقى المهندس فتحي رزق مساعد رئيس شركة بترومنت كلمته تناول فيها جهود الشركة في تطوير استخدام السقالات، مشيرًا إلى تجربة الشركة مع جميع أنواع السقالات.

نقيب المهندسين ينشر ثقافة السلامة المهنية

من جانبه شدد المهندس وليد ماضي على أن الندوة تأتي ضمن خطة اللجنة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، خاصة في المجالات التي تمثل خطرًا مباشرًا على الأرواح والمعدات مثل أعمال السقالات.

كما نوّه المهندس كريم الكسار الأمين المساعد للنقابة العامة بأهمية التعاون بين النقابات والشركات العاملة في المجال الصناعي، وأن هذه الشراكات تفتح المجال لنقل الخبرات العملية إلى الأجيال الجديدة من المهندسين.

تضمنت الندوة عددًا من المحاضرات العلمية المتخصصة وشهدت حضوراً كبيرًا من شباب المهندسين وتبعها زيارة لأحد مواقع شركة بترومنت بالإسكندرية في اليوم التالي.