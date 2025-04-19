تسليم أجهزة طبية متطورة بمستشفى كفر الشيخ

شهد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، فعاليات تسليم عدد من الأجهزة الطبية الحديثة لمستشفى كفرالشيخ العام، بدعم من المجتمع المدني، وحزب الشعب الجمهوري، في إطار تعزيز المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الأجهزة المُهداة للمستشفى: 5 أسرة عناية مركزة، و5 أجهزة مونيتور لقياس المؤشرات الحيوية، بالإضافة إلى 2 "تراشكار" لتوزيع الأدوية داخل أقسام المستشفى، فضلاً عن عدد من الأسرة لمستشفى سيدى سالم المركزى، وذلك بحضور العميد أحمد الألفي، أمين التنظيم المركزي بحزب الشعب الجمهوري، والنائب ياسر منير، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب على أحمد على، والنائبة هدى الطنباري، أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور حسين عبد الرازق، مدير مستشفى كفرالشيخ العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لخدمة المواطنين، مشيدًا بالدور المجتمعي لحزب الشعب الجمهوري في دعم القطاع الصحي، والمساهمة المجتمعية الفاعلة، خاصة في دعم مستشفى كفر الشيخ العام ورفع مستوى التجهيزات الطبية بها، موجّهًا بسرعة إدخالها الخدمة لصالح المرضى .

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد دعمًا غير مسبوق في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير المستشفيات الحكومية بالمدن والوحدات الصحية بالقرى وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددًا على استمرار التعاون مع كافة الجهات لدعم القطاع الصحي وتخفيف العبء عن كاهل المرضى.

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