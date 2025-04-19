دعم حكومي كبير للدورة 51 لمؤتمر العمل العربي.. تفاصيل

كشف مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن انطلقت فعاليات الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، اليوم السبت، والذي تنظمه منظمة العمل العربية،"إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

دعم حكومي كبير للدورة 51 لمؤتمر العمل العربي

وأضاف مراسل الفضائية، خلال تغطية حية، أن ما يميز الدورة هذ العام ويجعلها استثنائية هى أنها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لذا تحظي بدعم حكومى كبير، عن مشاركة في الفعاليات المنعقدة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، و18 وزير عمل عربي، كما يحضر 440 مشاركًا من رؤساء وأعضاء الوفود من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل، والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، ومن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات البارزة في جمهورية مصر العربية.

الذكرى الـ60 لتأسيس منظمة العمل العربية

وأشار مراسل الفضائية، إلى أن بحسب وثائق منظمة العمل العربية يمثل المؤتمر هذا العام محطة مفصلية في مسيرة المنظمة، إذ يتزامن مع الذكرى الـ60 لتأسيسها، والذكرى الـ80 لإنشاء جامعة الدول العربية ويشهد حفل الافتتاح تكريم 25 شخصية من رواد العمل العرب، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة وجهودهم المخلصة في خدمة قضايا العمل والنهوض بمسيرة التنمية والإنتاج في الوطن العربي.