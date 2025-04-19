رفع درجة الاستعداد بمستشفيات جامعة المنوفية خلال احتفالات عيد القيامة وشم النسيم

أكد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، استعداد المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي بالجامعة لاستقبال الحالات المرضية والطارئة ورفع درجة الاستعداد بهما خلال الاحتفالات بعيد القيامة المجيد وشم النسيم .

رفع درجة الاستعداد القصوى

كما وجه الدكتور أحمد القاصد برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ، وقسم الطب الشرعي والسموم بالمستشفيات الجامعية وزيادة عدد الأطباء المُناوبين الأقسام المختلفة، وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية بالمستشفيات ومعهدي الكبد القومي والأورام وتوفير العدد اللازم من الطواقم الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ وعلاج الحالات الحرجة والسموم والجراحة والعظام .

توافر جميع الأدوية الازمة

وأكد القاصد على توافر الأدوية والمُستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، والتنسيق والتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان لاستقبال الحالات الحرجة.

كما أكد على جاهزية بنوك الدم ومركز السموم والطب الشرعي والتأكد من توافر كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته، وتوفير الأمصال اللازمة لحالات التسمم الغذائي .