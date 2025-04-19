باحث: استمرار الحرب يُنهي وجود أوكرانيا على الخريطة السياسية

قال الدكتور محمود الأفندي، باحث في الشئون الروسية، إن الواقعية السياسية للتقدم العسكري لروسيا، خاصة أن الواقع الجيوسياسي يقول إنه يجب الالتزام بهذه الخريطة لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، منوهًا بأنه إذا استمرت الحرب ستنتهي كييف على الخريطة السياسية.

خريطة سياسة لوقف الحرب الأوكرانية

وأضاف "الأفندي"، خلال تصريحاته عبر قناة "إكسترا لايف"، أنه إذا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية بكامل قوتها ستؤدي إلى نشوب حرب مباشرة بينها وبين روسيا.

وأوضح باحث في الشئون الروسية، أن إدارة البيت الأبيض أكثر واقعية من أوروبا؛ حيث تحدث "ويتكوف" عن المناطق الخمسة لإنهاء الصراع الأوكراني الروسي، وهذا هو الأمر الوحيد الذي يمكن على أساسه إنهاء الحرب.