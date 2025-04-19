محافظ الأقصر يقدم "العيديات" لأطفال الجمعيات القبطية احتفالًا بعيد القيامة.. صور

حرص المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، على تهنئة أطفال جمعية أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية للبنين بالكرنك وجمعية جنود المسيح القبطية الأرثوذكسية للبنات بالأقصر، وتقديم العيديات لهم بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

زيارة المحافظ

وقام محافظ الأقصر، خلال زيارة مقر الجمعيتين، والتي رافقه خلالها اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بتقديم عدد من الهدايا والمعايدات للأطفال، موجهًا لهم التهنئة بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد.

وأكد "عمارة" خلال الزيارة أن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين، سيظلون رمزا للتسامح ويدًا واحدة ضد أى محاولات لبث الفتنة والفرقة بينهم وأن مصر ستظل دائما نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام، مؤكدًا أن المصريين جميعا شركاء فى النهوض وتحقيق رخاء واستقرار وطننا الغالي.

محافظ الأقصر يهنئ البابا تواضروس الثاني والمسئولين الأقباط بمناسبة عيد القيامة

وكان المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، قد أرسل برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولقيادات الكنائس بمحافظة الأقصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة إليكم وإلى جميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والسلام، وأن ينعم علينا بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر، والانبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف العام على دير مارى جرجس، ونيافة الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس، والقس محروس كرم رئيس الطائفة الانـجيلية بالأقصر، والانبـا يواقيـم اسقف عام إسنا وارمنـت، والانبا عمانوئيـل مطـران الأقباط الكاثوليـك بالأقصـر، ونيافة الانبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر.

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