محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس يزوران الكنائس للتهنئة بعيد القيامة المجيد

زار اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، بمشاركة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عددا من كنائس المحافظة، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك في إطار روح المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

حضور مساعد وزير الداخلية

جاءت الزيارة بحضور اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، واللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، والنائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، والشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس المنطقة الأزهرية، ولفيف من مشايخ الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وجامعة قناة السويس.

عيد القيامة المجيد مناسبة وطنية

وخلال كلمته، أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن عيد القيامة المجيد هو مناسبة وطنية يتشارك فيها كل المصريين، مشيرًا إلى أن المحبة والوحدة الوطنية هي أساس قوة الشعب المصري، وأن الأعياد هي فرصة لتجديد التأكيد على أن المصريين نسيج واحد لا تفرقه ديانة أو انتماء.

ومن جانبه، أعرب الدكتور ناصر مندور عن سعادته بمشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن جامعة قناة السويس حريصة على دعم قيم التآخي والوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تعزز روح المواطنة والمحبة المتبادلة بين أطياف المجتمع، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات على الشعب المصري كله، وأن تستمر مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرة التنمية والبناء.

بدأت الجولة بزيارة كنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس" بحي ثالث الإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد، حيث قدّم الدكتور ناصر مندور التهنئة للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ثم توجّه الوفد لزيارة الكنيسة الكاثوليكية "الفرنساوي" بحي أول الإسماعيلية، حيث قدموا التهنئة لنيافة الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

واختتمت الجولة بزيارة الكنيسة الإنجيلية بشارع أم كلثوم بحي أول، وقدم الدكتور ناصر مندور التهنئة للدكتور أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وتوابعها، بهذه المناسبة المجيدة.