سليمان عيد مسيرة فنية حافلة بين السينما والمسرح والتلفزيون.. ورحيل مفاجئ

رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية الفنان الكوميدي سليمان عيد، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ثم توفى بعدها.

بداية الرحلة مع المسرح

بدأ الفنان سليمان عيد مسيرته الفنية مبكراً من خلال المسرح المدرسي والمسرح الجامعي، واستمر عشقه للفن حتى بدأ بأدوار من خلال المسرح والسينما، وكان ظهوره في فيلم الإرهاب والكباب في بداياته الفنية دور كبير في مسيرته الفنية.

أعماله الفنية

قدم الفنان سليمان عيد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الفنية بين السينما والمسرح والتلفزيون، وشارك في العديد من الأعمال الفنية، وكان أبرزها فيلم "الإرهاب والكباب، عيون الصقر، بخيت وعديلة، النوم في العسل، ميدو مشاكل، عسكر في المعسكر، الباشا تلميذ، عيال حبيبة، ظرف صحي، جيران السعد، الليلة الكبيرة، سيكو سيكو، فار بسبع ترواح"، وعلى مستوى الدراما قدم مسلسل "أحلام مؤجلة، يا رجال العالم اتحدوا، يوميات زوج معاصر، راجل وست ستات، الحارة، كلبش، اللهم اني صائم، الواد سيد الشحات، الكبير أوي"، وعلى مستوى المسرح شارك في عدد كبير من الأعمال المسرحية أبرزها مسرحية "أنا عايزه مليونير، سبع صنايع، برلمان الستات، فارس بني خيبان، تفاحة يوسف، عفروتو، الزعيم، عربي منظره".

رحيل مفاجئ

ودع جمهور ومحبي وزملاء الفنان الراحل سليمان عيد بعد رحيل مفاجئ، حيث تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورحل بعدها ليترك رحله فنية حافله بالأعمال.

آخر أعماله الفنية

شارك الفنان سليمان عيد في الموسم السينمائي الحالي بعملين، فيلم "فار بـ7 ترواح"، وفيلم "سيكو سيكو"، ليرحل عن عالمنا ويبقى بفنه وسط جمهوره حتى اللحظات الأخيرة.