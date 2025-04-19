أجمل رسائل التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد

يحتفل الأقباط بعيد القيامة المجيد يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، ويتزايد إقبال المواطنين على محرك البحث جوجل عن هذه المناسبة، التي تعد من أعظم الأعياد المسيحية.

عبارات التهنئة بعيد الميلاد المجيد

وبمناسبة هذا الاحتفال يأتي عيد القيامة بعد انتهاء الصيام الكبير، وهو بمثابة أطول و أقدس مدة صيام في الكنيسة، إذ يستمر الصيام لمدة 55 يوما ، ويختتم بأسبوع الآلام الذي يحمل رمزية روحية وقدسية لدى المسيحيين.

وتهتم الأسر المسيحية في مصر على تبادل التهاني والرسائل التي تعكس روح المحبة والتسامح و التأخي، وتجسد مشاعر الفرحة بعيد القيامة المجيد.

وفيما يلي الكثير من الكلمات التي يمكن تبادلها بمناسبة عيد القيامة المجيد 2025:



"نهنئكم من أعماق قلوبنا بحلول عيد القيامة المجيد، متمنين لكم عيدًا مملوءًا بالفرح".

"أخرستوس أنيستي.. إليثوس أنيستي" ، المسيح قام.. بالحقيقة قام.

"كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد القيامة، أعاده الله عليكم بالخير والسلام».

"قيامة المسيح تملأ قلوبنا بالأمل وتمنحنا بداية جديدة بعد كل ألم" .

"كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد القيامة، أعاده الله عليكم بالخير والسلام».

"نهنئكم من أعماق قلوبنا بحلول عيد القيامة المجيد، متمنين لكم عيد مملوء بالفرح".

"المسيح قام وترك لنا الكفن.. وقبر القيامة تذكارٌ لرجاء الحياة الأبدية" .

"نهنئكم من أعماق قلوبنا بحلول عيد القيامة المجيد، متمنين لكم عيدا مملوء بالفرح".

عيد القيامة المجيد هو الاحتفال الأهم في التقويم المسيحي، حيث يقيم ذكرى قيامة السيد المسيح من بين الأموات بعد صلبه، وفقا لما جاء في الإنجيل، وهو ما يجسد جوهر الإيمان المسيحي بالانتصار على الموت والرجاء في الخلاص.

وفي إطار الاستعدادات للمناسبة، ترفع المحافظات المصرية حالة الطوارئ لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم، كما شهدت الأيام عدد من زيارات التهنئة من المسؤولين لمختلف الطوائف المسيحية، تأكيدا على روح الأخوة والمحبة الوطنية.

وتأتي هذه التهاني في إطار رسالة المحبة التي يحملها هذا العيد، والتي تمتد لكل أبناء الوطن، مسيحيين ومسلمين، في صورة تعكس عمق الوحدة وروح السلام التي تميز المجتمع المصري.