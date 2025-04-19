ads
السبت 19 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وحدة إذابة الجلطات بالسنبلاوين تنقذ مريضًا من مضاعفات حادة بالدماغ

نجاح جديد للصحة بالدقهلية في التعامل مع الحالات الحرجة

الدكتور تامر مدكور
الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح الفريق الطبي بوحدة إذابة الجلطات الدماغية بمستشفى السنبلاوين في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 54 عامًا، كان قد وصل إلى قسم الطوارئ مصابًا بجلطة احتشائية حادة نتيجة انسداد أحد الشرايين الرئيسية في المخ.

تشخيص سريع واستجابة فورية


وأوضح مدكور أن المريض وصل وهو يعاني من ضعف وتنميل في الجانب الأيمن من جسده، وتم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة بشكل فوري، والتي أظهرت وجود جلطة دماغية حادة. وعلى الفور، تم حقنه بالعلاج المناسب داخل وحدة إذابة الجلطات، وتمت متابعة حالته بدقة حتى استقرت، ليغادر المستشفى بعد تحسن واضح في حالته.

اهتمام مستمر بالتخصصات الدقيقة


وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذا النجاح يأتي ضمن جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية باستمرار، خاصة في التخصصات الدقيقة والحرجة، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف المراكز والمستشفيات.

التوعية ضرورة لإنقاذ الأرواح


من جانبه، أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، أهمية نشر الوعي المجتمعي بخدمات وحدة إذابة الجلطات، مشددًا على أنها متاحة مجانًا في المستشفى. 

وأوضح أن اكتشاف أعراض الجلطة مبكرًا والتوجه إلى المستشفى خلال الأربع ساعات الأولى من ظهور الأعراض، يرفع نسبة نجاح العلاج إلى أكثر من 70%، مما يقلل بشكل كبير من احتمالية حدوث مضاعفات دائمة.

الجلطات الدماغية الدقهلية الخدمات الطبية للمواطنين الخدمات الطبية الصحة بالدقهلية السنبلاوين مستشفى السنبلاوين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية