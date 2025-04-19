أول أطروحة دكتوراه بجامعة عين شمس تكشف تأثير الإعلام الجديد على "مفاهيم الميراث"

شهدت جامعة عين شمس مناقشة أول أطروحة دكتوراه تؤكد التأثير المتزايد للإعلام الجديد على مفاهيم الميراث لدى الشباب المصري، وذلك من خلال رسالة علمية بعنوان: "معالجة الإعلام الجديد في مصر لقضايا الميراث واتجاهات المراهقين نحوها"، والتي تقدم بها الباحث محمد علي سليمان الشيخ، بقسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة، وحصل على درجة الدكتوراه بتقدير "ممتاز".

تميزت الدراسة بكونها مزيجًا من التحليل النظري والتطبيق الميداني، حيث اعتمد الباحث على استبانة موجهة لعدد 400 من طلاب الجامعات في محافظتي سوهاج وقنا، تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا، بالإضافة إلى تحليل محتوى لوسائل الإعلام الجديدة في مصر، وتحديدًا محتوى قضايا الميراث على منصتي "فيسبوك" و"يوتيوب"، من خلال عينة شملت صفحات مثل "أكل الميراث" ومجموعة "مشاكل الميراث"، وقنوات مثل "الناس" و"القاهرة والناس".

دراسة ميدانية وتحليلية ترصد تأثير محتوى "فيسبوك" و"يوتيوب" على وعي المراهقين بقضايا الميراث

أبرز ما توصلت إليه الدراسة:

أكثر القضايا الفرعية تناولًا: عدم التقسيم الشرعي للميراث، وحرمان الإناث من حقوقهن.

من أبرز النتائج المتحققة من عرض هذه القضايا: زيادة فهم تعاليم وشرع الله بشأن الميراث.

"الطمع بين الأخوة" جاء كأهم سبب لقضايا الميراث كما ورد في المحتوى الإعلامي.

أظهرت الدراسة أن الأشخاص العاديين هم أكثر من يقدم محتوى عن الميراث، يليهم الشخصيات الدينية.

توصيات الدراسة:

تعزيز التغطية الإعلامية لقضايا الميراث على منصات الإعلام الجديد، مع التركيز على الجوانب القانونية والدينية والاجتماعية.

تقديم نتائج الدراسة إلى الجهات الأكاديمية لتطوير البحث العلمي في هذا المجال، وإطلاق برامج توعية حول حقوق الميراث.

لجنة المناقشة والحكم: