بعباءات سوداء وحركات راقصة.. فحص فيديو فتيات مترو الأنفاق

انتشر فيديو على السوشيال ميديا يظهر فتاتين ترتديان عباءات سوداء، ويقومان باستعراض راقص داخل إحدى عربات مترو الأنفاق مما تسبب في حالة جدل كبيرة بين المتابعين.

رقص فتاتين داخل عربة المترو

وأوضح الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع قيام الفتاتين برقصهن بطريقة مثيرة على نغمات أحد أغاني المهرجانات بشكل أثار استياء الكثيرون.

ونشرت الفتاتين الفيديو على تطبيق التيك توك أملا في تحقيق أرباحاً مادية وتفاعلات لتصدر التريند، وهو ما تحقق لهما في النهاية.

الغريب في الفيديو وما أثار حالة من الجدل هو أنهما قاما بالرقص في مرفق عام حكومي (مترو الأنفاق) بدون إذن مسبق، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث حالة جدل كبيرة في الشارع المصري.

جانب من الفيديو المتداول

وطالب رواد السوشيال ميديا ضرورة التحقيق مع الفتاتين لمعرفة سبب تصوير الفيديو الراقص داخل عربة المترو، ومحاسبتهما على هذا السلوك غير اللائق والذي يتنافى مع العادات والتقاليد المتعارف عليها.

ورصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع الفيديو للفتاتين داخل عربة المترو وقيامهما بتصوير فقرة استعراضية راقصة بالعباءات السوداء، وبث الفيديو على تطبيق التيك توك أملا في تحقيق أرباحاً مادية.

وتجري أجهز الأمن تحرياتها بشأن نشاط الفتاتين وفحص فيديوهاتهما المنشورة على السوشيال ميديا.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية