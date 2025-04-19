العثور على جثة طفل على سطح الجيران بقليوب

تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل عمره 5 سنوات عثر عليه متوفي فوق سطح منزل أحد الجيران بعزبة عرب النجدي، دائرة مركز شرطة قليوب.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

إخطار أجهزة الأمن بالقليوبية

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب يفيد العثور على جثة طفل يدعى "زين ا ر" 5 سنوات فوق سطح الجيران.

تفاصيل الواقعة

انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين أن الطفل كان متغيب منذ يومين عن منزله وقامت أسرته بالبحث عنه حتى جرى العثور على جثته فوق سطح منزل جيرانهم.

تحريات أجهزة الأمن

وفحصت أجهزة الأمن مسرح الواقعة، حيث تبين أن منزل أسرة المتوفي يتكون من 6 طوابق ومنزل جيرانهم يتكون من 3 طوابق، وجارٍ فحص الواقعة وسؤال أسرة الطفل والجيران لمعرفة سبب الوفاة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.