رئيس شباب النواب يهنئ مطران بورسعيد والأقباط بعيد القيامة

زار الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان في استقباله نيافة المطران وعدد من الآباء والكهنة، في أجواء يسودها المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

عيد القيامة المجيد

وقدّم الدكتور محمود حسين خلال الزيارة أصدق التهاني القلبية للأخوة الأقباط بمحافظة بورسعيد، متمنياً لهم دوام الخير والسلام، وأن يعيده الله على مصرنا الغالية بالرخاء والوحدة الوطنية.

وأكد الدكتور محمود حسين، أن الأعياد الدينية تمثل فرصة طيبة لتعزيز قيم التعايش المشترك والوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن مصر ستظل دائماً نموذجاً يحتذى به في المحبة والسلام بين جميع أبنائها.

ومن جانبه، عبّر الأنبا تادرس عن سعادته بهذه الزيارة الكريمة، مقدماً الشكر والتقدير للدكتور محمود حسين على مشاعره الطيبة، مؤكداً أن مثل هذه الزيارات تعكس روح المحبة التي تجمع المصريين جميعاً.