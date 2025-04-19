البحوث الزراعية ومنظمة إيكاردا يطلقان مبادرة لاستخدام الإرشاد الرقمي

بدأ مركز البحوث الزراعية، مرحلة جديدة من التعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، لتعزيز التعاون في مجال الإرشاد الرقمي ضمن مبادرة التميز في الممارسات الزراعية (EiA).

تحسين إنتاجية النظم الزراعية

تهدف هذه المبادرة إلى تحسين إنتاجية النظم الزراعية وجودة حياة صغار المزارعين، وتعزيز استدامة منظومات الأمن الغذائي، والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية من تربة ومياه، بما يدعم قدرة هذه النظم على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره السلبية.

وتسعى هذه المرحلة إلى تطوير ودعم نظام الإرشاد الزراعي باستخدام أدوات رقمية حديثة، لمواكبة متطلبات القطاع الزراعي. ففي ظل محدودية الخدمات الإرشادية الحالية، يواجه العديد من صغار المزارعين صعوبة في الوصول إلى معلومات محدثة وتوصيات علمية تطبيقية تتوافق مع أحدث نتائج البحوث الزراعية. وتزداد الحاجة إلى دعم هؤلاء المزارعين بمعلومات دقيقة حول الممارسات الذكية مناخيًا، ومكافحة الآفات، وإدارة التربة والمياه.

تطوير الخدمات الإرشادية الرقمية

ويجري حاليًا العمل على تطوير حزمة من الخدمات الإرشادية الرقمية، من بينها تطبيق للهاتف المحمول مدعوم بتقنيات الاستشعار عن بُعد والاستشارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بواجهات تفاعلية مخصصة لصغار المزارعين، لتوفير توصيات فورية ودقيقة بناءً على ظروفهم الحقلية الفعلية.

وتم إطلاق هذه المرحلة خلال ورشة عمل افتراضية برعاية الدكتور عادل عبد العظيم، وبحضور الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، التي عرضت التحديات الحالية وأولويات القطاع الزراعي، ودور البحث العلمي في دعم العملية الإرشادية عبر التكنولوجيا الحديثة، مع استعراض أوجه التعاون المختلفة مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها "إيكاردا".

كما شارك في الورشة الدكتور فضل هاشم المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ، حيث استعرض الاحتياجات الوطنية في مجال الإرشاد الإلكتروني، بالإضافة إلى ممثلي منظمة إيكاردا ومبادرة التميز في الممارسات الزراعية (EiA): الدكتور فيناي نانجيا، الدكتور أجيت جونفيد، السيدة أنجيكو جوشو، والدكتورة سمر الطاهر.

وخلال اللقاء، تم استعراض خطوات التعاون السابقة، التي أثمرت عن إطلاق النسخة الأولى من تطبيق الإرشاد الرقمي، مع التأكيد على الدور الحيوي لمركز البحوث الزراعية في إدارة وتطوير محتوى التطبيق، والعمل على بناء قدرات المرشدين الزراعيين لمواكبة متطلبات هذا التحول الرقمي.

وقد اختُتم اللقاء بالإعلان عن انطلاق المرحلة الجديدة من تطوير التطبيق، التي تشمل برنامجًا متكاملًا لبناء قدرات القطاع الإرشادي، تمهيدًا لنشر منظومة الإرشاد الرقمي على مستوى كافة محافظات الجمهورية.