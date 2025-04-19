التليفزيون الإيراني ينفي تعليق عراقجي المحادثات بسبب طرح أمريكا موضوعات خارج الملف النووي

أفاد التليفزيون الإيراني، اليوم السبت، بأن التقارير بشأن تعليق، وزير الخارجية عباس عراقجي، المحادثات بسبب طرح الجانب الأمريكي موضوعات خارج الملف النووي غير صحيحة، وفق نبا عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة

ورحبت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم السبت، بالمحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدةً أن حل القضية يجب أن يتم بالوسائل الدبلوماسية فقط.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن في روما، تجري في قاعتين منفصلتين بنفس طريقة الجولة الأولى.

التوصل إلى حل إيجابي بين طهران وواشنطن

من جانبه، قالت وزارة الخارجية الإيطالية، إنها تأمل التوصل إلى حل إيجابي بين طهران وواشنطن، لدعم الاستقرار في الشرق الأوسط.

و أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بانطلاق الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين "طهران" و"واشنطن"، في روما الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي.

ووصل الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية، عباس عراقجي، إلى روما في وقت سابق اليوم للمشاركة في المحادثات.

وتبدأ في روما اليوم جولة ثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة لحل خلافهما القائم منذ عقود بشأن أهداف طهران النووية، وذلك في ظل تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشن عمل عسكري إذا باءت الجهود الدبلوماسية بالفشل.