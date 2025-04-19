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السبت 19 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يلتقي نظيره اللبناني لبحث ملفات الاهتمام المشترك

وزير العمل المصري
وزير العمل المصري ونظيره اللبناني
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التقى وزير العمل محمد جبران مع نظيره اللبناني الدكتور محمد حيدر، والوفد المرافق له، على هامش فعاليات الدورة الـ51 للمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة، لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك. 

تاريخ العلاقات المصرية اللبنانية 

أكد الوزيران على عمق العلاقات المصرية اللبنانية على كافة بمستويات، وأهمية وضع خطة للتواصل والربط الإلكتروني بين البلدين، لتسهيل التعاون في ملفات التدريب والتشغيل، وتنقل الأيدي العاملة بين البلدين.

ونوه الوزير جبران على التطوير المستمر الذي يشهده ملف التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، وجاهزية الوزارة لتلبية احتياجات سوق العمل الخارجي، فيما رحب وزير العمل اللبناني بالتعاون مع وزارة العمل المصرية وكذلك التنسيق فيما يتعلق بتوفير فرص عمل للكوادر المصرية في سوق العمل اللبنانية بشكل قانوني، والتنسيق لتوعيتها بحقوقها وواجباتها.

مؤتمر العمل العربي

جاء ذلك في بداية أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ51 المنعقدة بالقاهرة تحت رعاية الرئيس السيسي، وبحضور 18 وزير عمل عربي، و440 من المشاركين ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمات عربية ودولية، وعدد من السفراء والشخصيات العامة.

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