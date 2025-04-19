حاسبات ومعلومات الأقصر تواصل فعاليات الأسبوع البيئي

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، عددا من الفعاليات، وذلك في إطار مشاركة الكلية في "الأسبوع البيئي" الذي تنظمه جامعة الأقصر، تحت عنوان "أسبوع الاستدامة"، تحت رعاية الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة، وبقيادة الدكتور أسامة أبو النصر، عميد الكلية، وإشراف الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حملة التبرع بالدم

ندوة حول تكنولوجيا المجتمعات الذكية

وشهدت فعاليات "أسبوع الاستدامة" اليوم السبت، عقد ندوة تثقيفية بعنوان تكنولوجيا المجتمعات الذكية، بالتعاون مع قسم تكنولوجيا المعلومات، وبحضور طلاب الكلية، حيث حاضر في الندوة الدكتور حسني أحمد عباس منسق قسم تكنولوجيا المعلومات، والذي تحدث عن مفهوم المجتمعات الذكية وأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير البنية التحتية للمدن، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات مثل النقل والطاقة والرعاية الصحية، كما أشار إلى دور البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء في بناء مجتمعات أكثر استدامة وذكاء، تتيح اتخاذ قرارات مبنية على تحليل دقيق للواقع واحتياجات المواطنين، مما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق بيئة حضرية متقدمة وآمنة.

ندوة حول الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالتنمية المستدامة

كما استضافت كلية الحاسبات والمعلومات، بالتعاون مع قسم علوم الحاسب، ندوة بعنوان الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالتنمية المستدامة وذلك ضمن فعاليات الأسبوع البيئي، حيث حاضر في الندوة الدكتور إبراهيم شوقي، مدرس علوم الحاسب بالكلية، وقد تحدث عن الذكاء الاصطناعي وأهميته كأداة فعالة لدعم أهداف التنمية المستدامة، حيث يُسهم في تحسين جودة التعليم، وتطوير الرعاية الصحية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ومكافحة التغير المناخي من خلال التنبؤ بالأحداث البيئية وتحليل البيانات، كما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة تسهم في الحد من الفقر وتقليل الفجوات الاجتماعية، مما يجعله محركًا مهمًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

انطلاق فعاليات "أسبوع الاستدامة" بكلية الحاسبات والمعلومات ضمن "الأسبوع البيئي" بجامعة الأقصر

وكانت فعاليات "أسبوع الاستدامة" قد انطلقت بكلية الحاسبات والمعلومات، وذلك في إطار مشاركة الكلية في "الأسبوع البيئي" الذي تنظمه جامعة الأقصر، بحضور الدكتور قرشي سعدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من طلاب الكلية.

واستهل الدكتور محمد عبدالحميد كلمته بالترحيب بالطلاب، معرفًا بأهداف أسبوع الاستدامة، الذي يتضمن مجموعة من الندوات التوعوية، وورش العمل، والحملات المجتمعية التي تسعى إلى تعزيز الوعي البيئي والمجتمعي لدى الطلاب.

من جانبه، تحدث الدكتور قرشي سعدي عن أهمية انخراط الطلاب في الأنشطة الطلابية والمجتمعية، مشددًا على دورهم في دعم قضايا المجتمع.

فيما تناول الدكتور أسامة أبو النصر عميد الكلية، مفهوم الاستدامة باعتباره أحد المحاور الرئيسية في رؤية مصر 2030، مؤكدًا على أهمية دور طلاب وخريجي الكلية في قيادة الحراك الرقمي وابتكار حلول تكنولوجية تواكب التحديات البيئية والمجتمعية.

وشهدت الفعاليات، تدشين حملة "ازرع بنفسك"، كأحد السلوكيات الداعمة للحراك البيئي المستدام، كما تواصلت فعاليات "أسبوع الاستدامة" لتشمل: ندوة غرس القيم والأخلاق في نفوس الطلاب، وندوة الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الاستدامة، وندوة تكنولوجيا المجتمعات الذكية، وورشة عمل الإسعافات الأولية والصحة العامة، كما تقام على هامش الندوات حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم بمحافظة الأقصر.

انطلاق الأسبوع البيئي (1)

انطلاق الأسبوع البيئي (2)

انطلاق الأسبوع البيئي (3)

انطلاق الأسبوع البيئي (4)

انطلاق الأسبوع البيئي (5)

انطلاق الأسبوع البيئي (6)

انطلاق الأسبوع البيئي (7)

انطلاق الأسبوع البيئي (8)

ندوة حول الذكاء الاصطناعي (1)

ندوة حول الذكاء الاصطناعي (2)

ندوة حول الذكاء الاصطناعي (3)

ندوة حول الذكاء الاصطناعي (4)

ندوة حول الذكاء الاصطناعي (5)

ندوة حول الذكاء الاصطناعي (6)

ندوة حول الذكاء الاصطناعي (7)

ندوة حول الذكاء الاصطناعي (8)

ندوة حول الذكاء الاصطناعي (9)

ندوة حول الذكاء الاصطناعي (10)

ندوة حول الذكاء الاصطناعي (11)

ندوة حول الذكاء الاصطناعي (12)

ندوة حول الذكاء الاصطناعي (13)

ندوة حول تكنولوجيا المجتمعات الذكية (1)

ندوة حول تكنولوجيا المجتمعات الذكية (2)

ندوة حول تكنولوجيا المجتمعات الذكية (3)