"إفريقية النواب" تثمن جهود مصر لتهدئة الأوضاع في شرق الكونغو

أشاد النائب محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع في شرق الكونغو، مؤكداً الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى تناولها خلال الاتصالى الهاتفي أجراه السيسي مع بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا.

العلاقات التاريخية بين الدولتين

وأشار وكيل لجنة الشؤون الأفريقية في بيان له اليوم السبت، إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، والمشروعات المشتركة في مختلف القطاعات بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين ويحقق المصالح المشتركة لشعبيهما مثمناً حرص مصر ورواندا بتعزيز التعاون بين دول حوض النيل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول الحوض، وذلك من خلال تعزيز التعاون والالتزام بالتوافق بين كافة الأطراف.

واعتبر تأكيد الرئيس السيسى على ضرورة التوصل إلى حل سياسي سلمي يهدف إلى استعادة السلم والأمن الإقليميين بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة ويحقق تطلعاتهم نحو الرخاء والازدهار وتهدئة الأوضاع في وسط أفريقيا مع التركيز على سبل استعادة الهدوء في إقليم شرق الكونغو بمثابة دليل قاطع على حرص مصر على تحقيق الأمن والاستقرار داخل الدول الإفريقية.