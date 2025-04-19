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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة 4 متهمين للجنايات في استدراج شاب وسرقة هاتفه بالمرج

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت نيابة المرج إحالة 4 أشخاص، لمحكمة الجنايات، استدرجوا شابا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وسرقوا هاتفه وحيازة سلاح أبيض مطواه بمنطقة المرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين تواصلوا مع المجني عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي، واتفقوا معه على اللقاء في مكان محدد ثم استدرجوه إلى داخل سيارة وسرقوا هاتفه المحمول وتهديده.

حيازة سلاح أبيض 


وأسندت النيابة العامة، تهم حيازة سلاح أبيض وسرقة المجني عليه وتهديده وبث الرعب في نفسه للسيطرة عليه وأخذ هاتفه المحمول.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج، بلاغا من المجني عليه بالواقعة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفوا ارتكاب الواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالت النيابة التحقيقات.

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