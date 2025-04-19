فؤاد أباظة يطالب الحكومة بوضع خطة مُحكمة لخفض الدين

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التى تعهد فيها بالتزام الحكومة بتنفيذ التوصيات والملاحظات المختلفة التي أبداها النواب حول الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لتلافى المخالفات وبما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية وذلك في ظل التعاون التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

خفض الدين

وطالب "أباظة" فى بيان له اليوم السبت، الحكومة بوضع خطة وبرنامج بتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ توصيات مجلس النواب خاصة فيما يتعلق بالعمل على خفض الدين، وكذا إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتطوير أدائها مؤكداً على ضرورة تفعيل أداء اللجنة المشكّلة للعمل على إعادة هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية ودمج ما يستجد أو إلغاء البعض للقضاء على ظاهرة خسائر بعض الهيئات الاقتصادية.

كما طالب النائب أحمد فؤاد أباظة من الحكومة الإسراع فى تنفيذ جميع التوصيات الصادرة فى تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مؤكداً أن هذا التقرير يجب أن تعتبره الحكومة وثيقة واستراتيجية لأن توصياته تكفل عدم تكرار جميع المخالفات حول الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.

