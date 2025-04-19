في تصعيد جديد.. الاحتلال يُغلق مدارس "أونروا" ويُهدد مستقبل آلاف الطلاب

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بإصدار قرار يُلزم بإغلاق ست مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة القدس المحتلة خلال مهلة لا تتجاوز 30 يومًا، وفق ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

ويأتي هذا القرار في سياق حملة ممنهجة تستهدف تقليص دور وكالة "أونروا" في القدس الشرقية، والتضييق على المؤسسات التعليمية الفلسطينية، ما يُنذر بعواقب خطيرة على مستقبل آلاف الطلبة الذين يعتمدون على هذه المدارس كمصدر أساسي للتعليم.

وتخدم هذه المدارس التابعة لـ"أونروا" شريحة واسعة من أبناء اللاجئين الفلسطينيين، وتوفر خدمات تعليمية تتوافق مع معايير الأمم المتحدة، في ظل غياب بدائل مناسبة ضمن النظام التعليمي الإسرائيلي الذي يُتهم بممارسة التمييز ضد الطلبة الفلسطينيين.

وأثار القرار موجة من القلق والاستنكار في الأوساط الفلسطينية والدولية، حيث اعتبرته جهات حقوقية انتهاكًا صارخًا لحق الأطفال في التعليم، ومحاولة لطمس الهوية الفلسطينية في المدينة المحتلة، كما دعا نشطاء ومؤسسات دولية إلى التدخل العاجل لوقف تنفيذ القرار، وضمان استمرار عمل "أونروا" في تقديم خدماتها التعليمية والإنسانية للفلسطينيين في القدس.