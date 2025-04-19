دوري أبطال أفريقيا.. القائم يحرم الأهلي من التقدم على صن داونز في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الهجمات المرتدة للأهلي

جاءت أحداث الشوط متوسطة بتحفظ دفاعي قوي من الأهلي معتمداً على الهجمات المرتدة.

في المقابل هاجم فريق صن داونز بقوة طوال الشوط ولكن دفاع الأهلي ومحمد الشناوي كانت لهم الكلمة العليا.

وكان الأهلي يسجل هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ولكن القائم حرم جراديشار من هدف التقدم.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - أشرف داري- مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية – رامي ربيعة – إمام عاشور – أحمد رضا- طاهر محمد

خط الهجوم: جراديشار.

تشكيل صن داونز ضد الأهلي

حراسة المرمى: رونين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو - جرانت كيكانا - موسى ليبوسا - أوبري موديبا.

خط الوسط: جايدن آدامز - مارسيلو أليندي - توبوهو موكوينا.

خط الهجوم: تاشريك ماثيوز - ريبيرو كوستا - بيتير شالوليلي.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على استاد القاهرة الدولي مساء يوم الجمعة القادمة الموافق 25 من شهر أبريل الجاري بحضور السعة الكاملة من الجماهير في استاد القاهرة.