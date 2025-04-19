رئيس وزراء الهند يبدأ زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية الثلاثاء المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيبدأ زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء المقبل، تلبية لدعوة من ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية في نسختها الإنجليزية اليوم السبت - بأن هذه الزيارة تأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي إلى نيودلهي في شهر سبتمبر عام 2023 والتي شارك خلالها في قمة مجموعة العشرين، كما ترأس الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي.

وأضافت الوزارة أن الهند والمملكة العربية السعودية تربطهما علاقات وثيقة وودية وتاريخ طويل من الروابط الاجتماعية والثقافية والتجارية، مشيرة إلى أنه بصفتهما شريكين استراتيجيين، فإن البلدين تربطهما علاقات ثنائية قوية في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة والدفاع والأمن والتجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والصحة والتعليم والثقافة.

وأشارت الوزارة إلى أن علاقات الهند مع السعودية تطورت إلى شراكة دائمة وأكثر قوة خلال العقد الماضي، كما توسعت لتشمل العديد من المجالات الاستراتيجية، بالإضافة إلى توسع التعاون الدفاعي والتبادلات المكثفة رفيعة المستوى.

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيارة تعكس الأهمية التي توليها الهند لعلاقاتها الثنائية مع المملكة العربية السعودية، كما ستتيح فرصة لتعزيز الشراكة بينهما، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتعد هذه الزيارة الثالثة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى المملكة العربية السعودية، عقب زيارتين سابقتين في عامي 2016 و2019.

