دوري أبطال إفريقيا.. ثلاثي هجومي في تشكيل صن داونز أمام الأهلي

أعلن البرتغالي ميجيل كاردوزو تشكيل صن داونز ضد الأهلي، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وصن داونز في ملعب "لوفتس فيرسفيلد" بجنوب أفريقيا، وتنطلق صافرة بداية هذا اللقاء، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

تشكيل صن داونز ضد الأهلي

حراسة المرمى: رونين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو - جرانت كيكانا - موسى ليبوسا - أوبري موديبا.

خط الوسط: جايدن آدامز - مارسيلو أليندي - توبوهو موكوينا.

خط الهجوم: تاشريك ماثيوز - ريبيرو كوستا - بيتير شالوليلي.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على استاد القاهرة الدولي مساء يوم الجمعة القادمة الموافق 25 من شهر أبريل الجاري بحضور السعة الكاملة من الجماهير في استاد القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

يبحث الجمهور والمتابعين عن كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، خاصة أنها تعتبر واحدة من المباريات الأكثر متابعة في إفريقيا.

وتمتلك قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا. وسيتم نقل مباراة الأهلي وصن داونز عبر قناة beIN Sports HD 6، وهي القناة المتخصصة في نقل المباريات القارية كما سيقوم المعلق علي محمد علي بالتعليق على أحداث المباراة.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا، للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب الذي يقام في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا هما جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، وستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

واختار "كاف" طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).