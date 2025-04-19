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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير بني سويف يعقد اجتماعًا لمتابعة سير العمل بملف التصالح

جانب من اجتماع السكرتير
جانب من اجتماع السكرتير العام
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عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لبني سويف، اجتماعا بشأن المتابعة المستمرة لملف التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك في حضور مها أبو بكر رئيس اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح بالمحافظة، داليا علي فيض الله المشرف العام على المراكز التكنولوجية، رامي رجب مدير التخطيط العمراني، ورؤساء المدن، وعدد من التنفيذيين المعنيين وجهات الولاية ذات الصلة.

 مناقشة مستجدات وسير العمل بملف التصالح ببني سويف 

ناقش السكرتير العام مستجدات وسير العمل بمنظومة وملف التصالح وفق القانون 187/2023،وسبل تذليل كافة المعوقات لضمان سرعة إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المنظومة، فى ظل اعتماد الكتل وضوابط المتناثرات من الزراعة، حيث تم استعراض معدلات الإنجاز في فحص الملفات بكل مركز، وأوجه التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية .

تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة طلبات التصالح

 ولفت السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ، بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة طلبات التصالح وأعمال لجان البت، وتقديم التسهيلات للتيسير على المواطنين من خلال توضيح المستندات المطلوبة، وإرسال الملفات إلى الجهات المختصة بعد استيفائها، موجها بالمتابعة المستمرة لتلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية، وتقديم الدعم الفني اللازم، وتلافي المعوقات، لضمان سير العمل بكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة.

التخطيط العمراني السكرتير العام لبني سويف اللجنة التنسيقية تلقى طلبات التصالح تذليل المعوقات عقد اجتماع