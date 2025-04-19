العدوان الإسرائيلي يركز على المدنيين ويستهدف الخيام والمنازل

نقل يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، صورة مأساوية جديدة للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلًا: إن الوضع في غزة يزداد سوءً في كل يوم يمر من عمر هذه الحرب، والأرقام تشير إلى ذلك، حيث بلغ عدد الشهداء منذ استئناف الحرب قرابة 600 طفل.

التركيز على المدنيين واستهداف الخيام والمنازل

وأضاف “أبو كويك”، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العدوان يتركز على المدنيين، ويستهدف الخيام والمنازل، حيث استهدفت غارة إسرائيلية عربة يجرها حيوان بالمنطقة الغربية لمدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وتابع: “تم انتشال شهيد من منطقة صوفة شمال شرق مدينة رفح، كان قد استشهد في الأيام الأخيرة، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني أو الإسعاف من انتشالهم، وهناك عدد كبير من الشهداء الذين لم يتم انتشال جثامينهم بسبب ضراوة القصف على محاور التوغل البري لاسيما الأطراف الشمالية من مدينة رفح، والأطراف الجنوبية الشرقية من مدينة خان يونس”.