رئيس الطائفة الإنجيلية يتبادل تهاني عيد القيامة مع عدد رجال الدولة

ألقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، كلمة خلال احتفال عيد القيامة المجيد لعام 2025، أعرب فيها عن خالص امتنانه للدولة المصرية وقياداتها، ولجموع المشاركين من شخصيات وطنية ودينية وإعلامية، تقديرًا لدورهم في ترسيخ قيم المحبة والتلاحم الوطني.

وفي مستهل كلمته، وجّه القس أندريه زكي الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تهنئته بالعيد والتي نقلها السيد حسام زعتر، أمين رئاسة الجمهورية، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به الرئيس في دعم مسيرة السلام والاستقرار بمصر، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

كما أعرب عن تقديره لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أناب السيد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال، مؤكدًا على دور الحكومة في ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز العمل العام.

قيادات وطنية تؤكد الدعم والتلاحم

وقد وجّه القس أندريه زكي تحية خاصة لعدد من القيادات الوطنية التي شاركت بالحضور أو أرسلت برقيات تهنئة، من بينهم: المستشار عدلي منصور، المستشار حنفي جبالي، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المستشار بولس فهمي، الفريق أول عبد المجيد صقر، اللواء محمود توفيق، اللواء حسن رشاد، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثاني، حيث أناب كل منهم ممثلًا رسميًا للمشاركة في الاحتفال.

حضور وزاري لافت ومحافظون من مختلف أنحاء الجمهورية

شهد الاحتفال مشاركة متميزة من عدد من الوزراء، منهم: الدكتورة ياسمين فؤاد، الدكتور أشرف صبحي، المستشار محمود فوزي، الدكتورة منال عوض، الدكتور سامح الحفني، الدكتور أسامة الأزهري، الدكتورة مايا مرسي، الدكتور علاء فاروق، المهندس محمد شيمي، المهندس محمد جبران، والأستاذ أحمد المسلماني.

كما شارك عدد من المحافظين ونوابهم، من بينهم: الدكتور محمد هاني غنيم (بني سويف)، المهندس أيمن عطية (القليوبية)، الدكتور أيمن الشهابي (دمياط)، المهندس حازم الأشموني (الشرقية)، الدكتورة جاكلين عازر (البحيرة)، واللواء أحمد خالد حسن (الإسكندرية – أناب عنه المقدم مينا خلف)، وغيرهم.

مشاركة دبلوماسية وحقوقية وإعلامية واسعة

حضر الاحتفال عدد من الشخصيات الدبلوماسية والحقوقية والإعلامية، أبرزهم: السفيرة هيرو مصطفى، السفيرة مشيرة خطاب، المستشارة أمل عمار، نقيب السادة الأشراف، ونقباء المهن المختلفة، إلى جانب عدد من السفراء الأجانب، ورؤساء الأحزاب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمفكرين، ورجال الأعمال.

كما شهد الحفل حضورًا واسعًا من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع البارزين، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الدينية المختلفة من كنائس وأزهر ودار الإفتاء والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

شكر خاص وتقدير وطني

وفي ختام كلمته، توجّه القس أندريه زكي بالشكر إلى رجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية على تأمين فعاليات الاحتفال، كما ثمّن جهود منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية، وكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، وراعيها الدكتور القس يوسف سمير، والمايسترو ناير ناجي، والسوبرانو دينا إسكندر، وفريق الحياة الأفضل، إلى جانب القنوات التليفزيونية التي قامت بتغطية الاحتفال.

وأكد أن عيد القيامة هذا العام يمثل دعوة متجددة للحياة والأمل، وتجسيدًا حقيقيًا لقيم التعايش والتنوع، مشددًا على أن مصر تظل نموذجًا فريدًا في التماسك الوطني وقبول الآخر.

"شكرًا لكل من شرفنا بالحضور أو أرسل تهنئة... وكل عام ومصر بخير وسلام".