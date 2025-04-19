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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وكيل الشيوخ مهنئًا البابا تواضروس بعيد القيامة: فرصة للترابط الاجتماعي بين المصريين

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة
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تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللأخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال "أبو شقة": في هذه المناسبة أتوجه بخالص التهنئة للأخوة المسيحيين  بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً بأن الأعياد والمناسبات الدينية فرصة للترابط الاجتماعي بين أبناء الوطن، بتبادل التهاني بين قطبي الشعب المصري، في إطار روح المحبة والتسامح التي تسود بين نسيج الوطن الواحد، متمنين دوام الخير والبركة والسعادة لجميع أبناء وطننا الحبيب.


الأمن والاستقرار المصري 

ودعا وكيل الشيوخ أن يحفظ وطننا الغالي مصر من كل سوء وأن يوفق قائدها العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما فيه الخير للبلاد والعباد، وأن يعيد علينا هذه الأعياد بالخير والاستقرار والأمن والأمان في وطننا الغالي مصر .
 

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