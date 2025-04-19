دوري أبطال إفريقيا.. وسام أبو علي خارج حسابات الأهلي في مواجهة صن داونز

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق من مباراة صن داونز بطل جنوب إفريقيا التي تنطلق بعد قليل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء استبعاد وسام أبو علي بسبب معاناة المهاجم الفلسطيني من إجهاد في العضلة الضامة ولم يشارك في التدريبات في الأيام الأخيرة.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق التشكيل الرسمي لمباراة صن داونز التي تجمع الفريقين على ملعب "لوفتوس" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - أشرف داري- مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية – رامي ربيعة – إمام عاشور – أحمد رضا- طاهر محمد

خط الهجوم: جراديشار.

بدلاء الأهلي أمام صن داونز

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي ضد صن داونز كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال وأكرم توفيق وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وأشرف بن شرقي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

يبحث الجمهور والمتابعين عن كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، خاصة أنها تعتبر واحدة من المباريات الأكثر متابعة في إفريقيا.

وتمتلك قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا، وسيتم نقل مباراة الأهلي وصن داونز عبر قناة beIN Sports HD 6، وهي القناة المتخصصة في نقل المباريات القارية كما سيقوم المعلق علي محمد علي بالتعليق على أحداث المباراة.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا، للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب الذي يقام في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا هما جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، وستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

واختار "كاف" طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).