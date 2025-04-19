السجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين في الاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهم بالاتجار فى الحشيش والمواد المخدرة وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بمنطقة السلام.



إيجابية تقرير المعمل الكيميائي



وأثبت تقرير المعمل الكيميائي أن العينات المضبوطة بها مخدر الحشيش والترامادول والميثامفيتامين وتلك من المواد المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.



اعترافات المتهمين



أقر المتهمان خلال التحقيقات أمام النيابة العامة أنهما أحرزا كمية من المخدرات بقصد الاتجار، والربح غير المشروع مؤكدين أنهما تحصلا من خلال المواد المخدرة بمبلغ مالي 100 ألف جنيه، وأضاف المتهمين كانا يتعاونان مع بعضهما في بيع المخدرات ويتقسامون الربح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام 3 متهمين بالاتجار فى المخدرات والحشيش وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، كما تم ضبط سلاح نارى وفرد خرطوش، وبمواجهة المتهمين اعترفا بالاتجار فى المخدرات وحيازتهما للسلاح النارى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.