صحة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال إجازة شم النسيم

أعلنت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية تزامنا مع احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم وذلك حتى يوم الاثنين 21 أبريل 2025.

ووجهت الدكتورة ندا بتواجد القوافل الطبية وفرق المبادرات الرئاسية للصحة العامة وفرق التواصل المجتمعي والعيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة في محيط الكنائس خلال احتفالات الإخوة الأقباط وبالأماكن العامة والمتنزهات المنتشرة بمحافظة الإسكندرية خلال احتفال شم النسيم.

خطة طوارئ خلال أعياد شم النسيم

كما تم التأكيد على المرور الدوري لفرق الإشراف بالمناطق والإدارات الفنية بالتواجد والمرور على المستشفيات والوحدات التابعة والتأكد من تواجد أطقم الأطباء والتمريض النوباتجيين مع التأكيد على توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات بالمستشفيات والوحدات الصحية، كما أكدت على جاهزية فرق الانتشار السريع وتوافر فصائل الدم المختلفة ببنوك الدم بالمستشفيات وكذلك تفعيل غرفة الطوارئ بالمديرية على مدار 24 ساعة لتلقى البلاغات ورصد أي حالات أو حوادث طارئة والتعامل معها على وجه السرعة، وأوضحت أيضا أن خطة الطوارئ خلال الأعياد تشمل التنسيق مع مرفق الإسعاف للدفع بسيارات مجهزة في حال أي حدث طارئ.

شن حملات مرورية المكثفة على المنشآت الغذائية

كما شددت على إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بشن حملات المرور المكثفة على المنشآت الغذائية بالمحافظة خاصة أماكن تصنيع وبيع وحفظ الأسماك المملحة والمدخنة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم تسرب أي منتجات غير صالحة للاستهلاك إلى السوق استغلالا للطلب المرتفع خلال فترة الأعياد، كما أكدت على دور إدارة الأمراض المتوطنة وصحة البيئة في رش محيط الميادين والمتنزهات والحدائق ضد البعوض والذباب والتأكد من نظافتها للحفاظ على صحة المواطنين.