محافظ الشرقية يُهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

بعث المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد جاء فيها: "يسعدني ويشرفني أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء الشرقية بخالص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على قداستكم والأخوة المسيحيين بكل الخير والسلام وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة لكل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والنائبة الدكتورة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بالقاهرة ونيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية وللأخوة المسيحيين بالمحافظة وجموع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

أكد محافظ الشرقية أن مظاهر الود والتآخى خلال الأعياد والمناسبات المختلفة تعد ملحمة لروح المشاركة الوطنية بين نسيج الأمة الواحدة، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والازدهار ويحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.