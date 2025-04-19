لأول مرة.. إجراء جراحة دقيقة لاستئصال كيس درقي لطفلة بمستشفى أبو تشت

شهد مستشفى أبو تشت المركزي، أولى إنجازاته الطبية، حيث نجح الفريق الطبي بقسم الجراحة، تحت إشراف مدير المستشفى الدكتور علي نور الدين، في إجراء عملية دقيقة لاستكشاف جراحي بالرقبة لطفلة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، أسفرت عن استئصال كيس درقي لساني وغدد ليمفاوية، في تدخل يُعد من الجراحات الكبرى عالية المهارة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة المتواصلة للارتقاء بالخدمات الطبية في مختلف أنحاء الجمهورية.

انطلاقة قوية لمستشفى أبو تشت

وأكد الدكتور علي نور الدين، أن العملية أُجريت تحت التخدير الكلي وباحترافية تامة، مما ساهم في استقرار حالة الطفلة بعد الجراحة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة قوية للمستشفى بفضل الدعم الكامل الذي تقدمه وزارة الصحة على مستوى الكوادر والتجهيزات الحديثة.

وأضاف أن هذه الجراحة تأتي تتويجًا لسياسات الوزارة الهادفة إلى توصيل الخدمة الصحية المتخصصة إلى مختلف المناطق، مشددًا على أن الدعم الوزاري المباشر كان العامل الحاسم في تمكين المستشفى من استقبال هذه الحالة والتعامل معها بنجاح.

بناء جفن متهتك لطفلة

كما شهد المستشفى عملية ناجحة أخرى تم خلالها إعادة بناء جفن متهتك لطفلة في الخامسة من عمرها باستخدام سدائل محلية، وقد تم توثيق الحالتين بصور موثقة تؤكد دقة العمل الطبي وجودته.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرة من ثمار خطة وزارة الصحة في توسيع نطاق الخدمة الصحية وتحقيق العدالة في توزيع الرعاية الطبية المتخصصة، ويعكس بداية واعدة لدور مستشفى أبو تشت المركزي في خدمة أهالي المركز والمناطق المجاورة.

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