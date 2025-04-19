3 وزراء يفتتحون معرض زهور الربيع في نسخته الـ92 بالمتحف الزراعي.. فاروق: التنسيق بين مؤسسات الدولة ساهم في خروجه بالشكل المبهر.. فؤاد: الحدث يروج لفكرة العودة للطبيعة

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" افتتاح معرض زهور الربيع في نسخته الـ92، والمقام في المتحف الزراعي بالدقي، بحضور عدد من السفراء العرب والأجانب، ومفوضية الاتحاد.

أجنحة معرض الزهور

وتفقد الوزراء والمحافظين أجنحة المعرض المختلفة، وأشادوا بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج في مصر، وأيضا بالتنظيم الرائع للمعرض حيث يعقد المعرض هذا العام بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، ويشهد ضمن فعالياته تنظيم عدد من ورش العمل والندوات المتخصصة التي تناقش أهمية التوسع في استخدام نباتات الزينة والزهور والتشجير في مختلف المناطق، ودورها في تحسين جودة البيئة والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية.



160 عارضًا بمعرض الزهور

ورحب وزير الزراعة بالوزراء والمحافظين مشيدا بالتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الأمر الذي ساهم في خروج المعرض بهذا الشكل المبهر والاستثنائي، وقال إن عدد العارضين تجاوز الـ 160 عارضا، مؤكدا على اهتمام الدولة بقطاع الزهور ونباتات الزينة وذلك في إطار اهتمام فخامة الرئيس السيسي بقطاع الزراعة بشكل عام.

وأضاف “فاروق” أن لدى مصر جميع مقومات نجاح قطاع الزهور ويمكن من خلاله زيادة حصيلة مصر الدولارية مشيرا إلى أنه سوف يلتقى بالسادة منتجى ومصدر نباتات الزينة والزهور خلال فاعليات المعرض للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير والنهوض بهذا القطاع لزيادة وتعزيز صادراتنا منه.



أعمال تطوير وتجميل شاملة

وأشار وزير الزراعة إلى أعمال تطوير وتجميل شاملة للبنية الأساسية بالمتحف الزراعي، استعداد لانطلاق معرض زهور الربيع حيث شملت تجديد الأرصفة وشبكة الطرق الداخلية باستخدام بلاط الإنترلوك بمساحات كبيرة، لتسهيل حركة العارضين والزائرين موجها الشكر الى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية لدوره الكبير في تطوير المتحف وكذلك تعاون محافظتى القاهرة والجيزة والفاو.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في افتتاح معرض "زهور الربيع"، أن المعرض يعد فرصة فريدة للاطلاع على أنواع الأشجار والنباتات المختلفة من شتى دول العالم، مشيرة إلى أن المعرض يهدف إلى التوعية بأهمية الأشجار في حياتنا اليومية، والترويج للعودة إلى الطبيعة، وهي رسالة أساسية تسعى الوزارة إلى ترسيخها لدى المواطنين. موضحة ان المعرض يشهد مشاركة دولية واسعة من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، والكويت، والصين، واليابان، والسنغال، وغيرها من الدول الأفريقية.

عرض النباتات النادرة

وأضافت وزيرة البيئة أن المعرض يتضمن ثلاثة محاور رئيسية؛ الأول يركز على عرض أنواع النباتات النادرة التي تزرع في مصر مع تقديم معلومات حول كيفية العناية بها، بينما يسلط المحور الثاني الضوء على المشغولات اليدوية والحرف التراثية، والتي تبرز المهارات المصرية الأصيلة، أما المحور الثالث، فيتمثل في الترويج للتشجير، بمشاركة عدد كبير من المصنعين والمصدرين المتخصصين في أنواع الأشجار المختلفة.

وأشارت “فؤاد” إلى أن من أبرز ما يميز المعرض هو توفير منتجات بأسعار رمزية تبدأ من 5 جنيهات فقط، تقدمها عدد من الجهات منها وزارات الزراعة، والموارد المائية والري، وعدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة في جهود التشجير والعودة للطبيعة، خاصة في ظل التحديات البيئية التي يواجهها العالم، كتغير المناخ والتصحر.

لافتة إلى أنه في إطار دعم الحرف اليدوية فقد تم العمل على دمج معرض "ديارنا" ضمن فعاليات المعرض، وذلك للترويج للمنتجات المصرية تحت شعار "صنع في مصر"، وإبراز قدرة الأيادي المصرية على إنتاج أعمال متميزة توفر فرص عمل جديدة، كما يضم المعرض أنواعًا نادرة من الزهور، بعضها مستورد ويتم زراعته محليًا في صوب زراعية مناسبة، تمهيدًا لإعادة بيعها ونشرها.



كما أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته في المشاركة في افتتاح النسخة الـ92 من معرض زهور الربيع، مؤكدا أن هذا الحدث العريق الذي يجسد في كل عام صورة مضيئة للإبداع المصري، واهتمام الدولة بجماليات الحياة وتكامل جهودها في حماية البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأشار إلى أن المشاركة اليوم تأتي إيماناً بأهمية الثقافة البيئية، وبالدور الحيوي للتشجير وتجميل المدن في تحسين جودة الحياة، وهو ما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

كما أن المعرض بما يقدمه من ورش عمل، ونماذج متقدمة في الزراعة والتشجير، يمثل فرصة مهمة لترسيخ مفاهيم المسؤولية البيئية لدى النشء والشباب، وهي شريحة نوليها عناية خاصة في وزارة الشباب والرياضة، انطلاقاً من رؤيتنا لبناء جيل واعٍ، قادر على حماية بيئته، وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.

من ناحية أعرب دكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" عن سعادته بالاشتراك مع وزارة الزراعة في تنظيم المعرض ولأول مرة في نسخته الـ92.

ولفت إلى أن مشاركة الفاو تهدف إلى الخروج بالمعرض إلى العالمية من خلال دعوة الدول للمشاركة في نسخته القادمة وأضاف أن حضور عدد كبير من السادة السفراء اليوم لحضور افتتاح المعرض يصب في هذا الإطار، لافتا إلى أن المعرض يفتح فرص عمل كبيرة للشباب ويسهم في مستوى معيشة صغار المزارعين وكذلك فتح آفاق كبيرة لمنتجى ومصدرى الزهور ونبات الزينة

يشار إلى أن معرض زهور الربيع يعد أقدم وأكبر معرض للزهور ونباتات الزينة في مصر والشرق الأوسط، ويشكل منصة مهمة لعرض أحدث المنتجات والابتكارات في مجالات نباتات الزينة، والزهور، واللاندسكيب، ومستلزمات الحدائق، كما يتضمن العديد من الفعاليات المصاحبة مثل ورش العمل والندوات التوعوية وعروض فنية وثقافية موجهة لجميع أفراد الأسرة، مما يجعله حدثا سنويا ينتظره الجمهور والمهتمون بهذا القطاع.

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