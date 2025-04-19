مصرع 8 وإصابة 25 بينهم أطفال في حادث تصادم سيارتين بصحراوي المنيا

لقى ٨ أشخاص مصرعهم وأصيب ٢٥ آخرون إثر وقع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بالركاب والأطفال، وأخرى نصف نقل على الطريق الصحراوى الغربى بقرب قرية تونا الجبل بملوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بالعمال وأخرى نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديدا أمام مدخل ملوي جنوب محافظة المنيا ووجود عدد من الوفيات والإصابات من العمال والأطفال.

سيارات الإسعاف تنتقل لموقع الحادث



وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة ٨ وإصابة ٢٥ من العمال والأطفال تنوعت إصابتهم كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

استخدام سيارات البيك أب فى نقل المواطنين يخالف القانون

هذا وشددت محافظة المنيا على حظر استخدام سيارات البيك أب في نقل الركاب لأنه غير قانونى ويشكل خطراً داهماً على حياة المواطنين، لأنها وسيلة غير آدمية تؤدي إلى الموت الجماعي وخسائر فادحة في الأرواح.

خطورة استخدام سيارات البيك أب فى نقل المواطنين

وأشارت المحافظة فى بيانها أن مخالفة البعض لاستخدام “البيك أب” كوسيلة لنقل المواطنين يفتح أبواب الخطر، ويتسبب في إزهاق الأرواح وسفك المزيد من الدماء، مؤكدا أن الدولة وفرت كافة البدائل لأصحاب السيارات والسائقين لمنع استمرار هذا النزيف الإنساني والاقتصادي.

هذا وتواصل المحافظة تنفيذ منظومة النقل الآمن كأولوية قصوى، لضمان توفير وسيلة نقل حضارية وآمنة، تليق بالمواطن وتحفظ له كرامته وسلامته.

حظر سيارات البيك أب فى نقل المواطنين

ويُذكر أن محافظة المنيا بدأت منذ أغسطس 2024 تنفيذ مبادرة حظر نقل الركاب في سيارات البيك أب داخل المدن وعلى الطرق السريعة والصحراوية، بالتوازي مع فتح باب الترخيص لسيارات الميكروباص في جميع المراكز، كخطوة جادة لإنهاء ظاهرة النقل العشوائي وتوفير بدائل آمنة للمواطنين.