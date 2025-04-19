رفع درجة الاستعداد بالأقصر لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

أعلن المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم، لضمان توفير الأجواء الآمنة والمناسبة للمواطنين خلال الاحتفالات.

توجيهات محافظ الأقصر

تكثيف أعمال النظافة والتجميل والإنارة بمحيط الكنائس

وفي هذا السياق، وجَّه محافظ الأقصر، رؤساء المدن والمراكز بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والإنارة بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها، مع رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات، استعدادًا لاستقبال المواطنين، كما شدد على تشكيل حملات ميدانية مكثفة لمتابعة نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية.

وفيما يتعلق بالحركة المرورية، وجَّه المحافظ بالتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد في الميادين والمواقف العامة، لضمان السيولة المرورية، إلى جانب التنسيق مع إدارة الحماية المدنية لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة أي طارئ.

توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية من خلال منافذ المحافظة

كما شملت توجيهات المحافظ، التنسيق مع مديرية التموين لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية من خلال المنافذ المنتشرة في أنحاء المحافظة، واعداد حملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أي مخالفات.

وفي سياق متصل، وجَّه المحافظ تعليماته لهيئة الرعاية الصحية ومديرية الصحة بزيادة أعداد الأطباء في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، والتأكد من توافر الأمصال واللقاحات بالوحدات الصحية خلال أيام الإجازة.

وأكد "عماره" على ضرورة المتابعة المستمرة خلال الإجازة لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وأخرى فرعية بكافة المراكز والمدن، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.

محافظ الأقصر يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

كما قدم المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، التهنئة لأبناء محافظة الأقصر، وللأخوة الأقباط بوجه خاص، بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، متمنيًا للجميع أعيادًا سعيدة وآمنة.