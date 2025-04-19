ضبط شخص بتهمة تزوير محررات والنصب على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات المنسوبة للعديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية واستغلالها فى تلقى تبرعات من المواطنين وكذا إنشاء وإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء جمعيات خيرية وهمية واستخدامها فى ممارسة نشاطه الإجرامى.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من إيصالات نقدية منسوبة لجمعيات خيرية - هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.