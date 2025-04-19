«يكشف تاريخ المركبة».. كيفية استخراج شهادة بيانات سيارة "أون لاين" أو من المرور

يتساءل الكثيرون عن طريقة استخراج شهادة بيانات للسيارة الخاصة بهم، وتعتبر شهادة البيانات إجراء هام يحتاجه كل صاحب سيارة في أكثر التعاملات المتعلقة بالبيع والنقل والإجراءات القانونية.
شهادة بيانات السيارة
وشهادة بيانات السيارة هي عبارة عن نموذج أو وثيقة تصدرها إدارات المرور المختلفة، وتضم جميع المعلومات الأساسية عن السيارة أو المركبة مثل، النوع والطراز ورقم الشاسية والموديل والمحرك وسعته واللون، وبيانات مالك السيارة بالتفصيل.
استخراج شهادة بيانات السيارة من الموقع الإلكتروني أو من وحدات المرور
ونوضح في هذا الموضوع طرق استخراج شهادة بيانات السيارة سواء من الموقع الإلكتروني أو من وحدات المرور.
لماذا نستخرج شهادة بيانات للسيارة؟
تكمن أهمية استخراج نموذج شهادة بيانات للسيارة، في العديد من الإجراءات الهامة منها، إثبات ملكية السيارة والتأكد من سلامتها ومعرفة ملاكها السابقين ومن قاموا بشرائها وبيعها، فضلًا عن تراخيصها في وحدات المرور المختلفة، ومعرفة تاريخ السيارة، ومدى صلاحيتها وارتكابها حوادث سابقة من عدمه.
نقل ملكية السيارة وتسجيلها في المرور
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن شهادة البيانات أمر ضروري وهام في إجراء التعاملات الرسمية مثل نقل ملكية السيارة وتسجيلها في المرور، كما أنها تفيد في حصول مالكها على التأمين الخاصة به.
استخراج شهادة بيانات للسيارة أون لاين
- الدخول إلى الموقع الرسمى لبوابة مرور مصر من هنا:
https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx
- الضغط على أيقونة الخدمات الإرشادية
- الضغط على استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم لأحد أقسام المرور او للشهر العقارى من هنا https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/OurServices/InfoServices/Pages/ServiceDetails.aspx?ServiceID=7
- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، وإدخال البيانات المطلوبة.
- تقديم صورة من البطاقة الشخصية.
- دفع الرسوم عبر الموقع الكترونيا أو عند استلام شهادة البيانات والتى يتم توصيلها للمنزل عن طريق البريد المصري.
المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات للسيارة
- بطاقة الرقم القومي لصاحب السيارة.
- تقديم طلب رسمي لاستخراج شهادة بيانات السيارة، ويتم فيها تحديد الجهة المعنية بالحصول على الوثيقة.
- يتم تقديم العقود أو التوكيلات الرسمية المتعلقة بالسيارة.
- تقديم رخصة السيارة.
- تقديم شهادة براءة الذمة في حالة نقل ملكية السيارة أو تغييرها، لضمان سلامة الإجراءات والتحويلات.