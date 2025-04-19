«يكشف تاريخ المركبة».. كيفية استخراج شهادة بيانات سيارة "أون لاين" أو من المرور

يتساءل الكثيرون عن طريقة استخراج شهادة بيانات للسيارة الخاصة بهم، وتعتبر شهادة البيانات إجراء هام يحتاجه كل صاحب سيارة في أكثر التعاملات المتعلقة بالبيع والنقل والإجراءات القانونية.

شهادة بيانات السيارة

وشهادة بيانات السيارة هي عبارة عن نموذج أو وثيقة تصدرها إدارات المرور المختلفة، وتضم جميع المعلومات الأساسية عن السيارة أو المركبة مثل، النوع والطراز ورقم الشاسية والموديل والمحرك وسعته واللون، وبيانات مالك السيارة بالتفصيل.

استخراج شهادة بيانات السيارة من الموقع الإلكتروني أو من وحدات المرور

ونوضح في هذا الموضوع طرق استخراج شهادة بيانات السيارة سواء من الموقع الإلكتروني أو من وحدات المرور.

شهادة بيانات - أرشيفية

لماذا نستخرج شهادة بيانات للسيارة؟

تكمن أهمية استخراج نموذج شهادة بيانات للسيارة، في العديد من الإجراءات الهامة منها، إثبات ملكية السيارة والتأكد من سلامتها ومعرفة ملاكها السابقين ومن قاموا بشرائها وبيعها، فضلًا عن تراخيصها في وحدات المرور المختلفة، ومعرفة تاريخ السيارة، ومدى صلاحيتها وارتكابها حوادث سابقة من عدمه.

نقل ملكية السيارة وتسجيلها في المرور

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن شهادة البيانات أمر ضروري وهام في إجراء التعاملات الرسمية مثل نقل ملكية السيارة وتسجيلها في المرور، كما أنها تفيد في حصول مالكها على التأمين الخاصة به.

وحدة مرور

استخراج شهادة بيانات للسيارة أون لاين

الدخول إلى الموقع الرسمى لبوابة مرور مصر من هنا:

https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx

الضغط على أيقونة الخدمات الإرشادية

الضغط على استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم لأحد أقسام المرور او للشهر العقارى من هنا https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/OurServices/InfoServices/Pages/ServiceDetails.aspx?ServiceID=7

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، وإدخال البيانات المطلوبة.

تقديم صورة من البطاقة الشخصية.

دفع الرسوم عبر الموقع الكترونيا أو عند استلام شهادة البيانات والتى يتم توصيلها للمنزل عن طريق البريد المصري.

استخراج شهادة بيانات أون لاين

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات للسيارة