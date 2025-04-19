حملات توعوية للمواطنين بتجنب الطرق غير القانونية في الحج

عقدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، اجتماعًا مع المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وعدد من ممثلي الاتحاد والمجلس وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج لعام 1446 هـ، وتنفيذًا لتوجيهات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لضمان موسم حج منظم وآمن، ناقش اللقاء سبل التعاون في التوعية بشعيرة الحج وأهميتها، مع التركيز على حث المواطنين على أداء المناسك من خلال القنوات الرسمية التي تنظمها الدولة، وتجنب اللجوء إلى السماسرة والكيانات غير المرخصة التي تشكل خطرًا على سلامة الحجاج وتهدد أمنهم.



حملات إعلامية لتوعية الحجاج

من جانبها، أشادت سامية سامي بالدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في توعية المواطنين بكيفية أداء مناسك الحج بشكل شرعي وسليم، مؤكدة التزام الوزارة بتوفير كافة سبل الراحة والرعاية لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمري السياحة، والعمل المستمر على تذليل أي تحديات قد تواجههم، تنفيذًا لتوجيهات الوزير.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز أهمية الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة في تسهيل إجراءات سفر الحجاج المصريين، مشددًا على ضرورة تكثيف دور الإعلام في استضافة علماء الدين والفقه لتبصير الحجاج بكيفية أداء المناسك بسهولة ويسر، وبما يضمن سلامتهم وتوعيتهم بشكل متكامل.

من جهته، أشار ناصر تركي إلى أهمية التعاون القائم بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والاتحاد المصري للغرف السياحية في تعزيز الوعي السياحي العام، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو تنمية قطاع السياحة، لا سيما السياحة الدينية، مشيدًا بدور الوزارة والقطاع الخاص في تطوير هذه النوعية من الخدمات.

تحذير من التعامل مع الكيانات غير المرخصة

وأكد أن الاتحاد وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة يعملان بالتنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار لإطلاق حملات إعلامية موسعة على مختلف الوسائل التقليدية والرقمية، بهدف توعية المواطنين بآليات الحج الرسمية وتجنب المسارات غير القانونية.