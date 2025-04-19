«الفنون التشكيلية» يحتفي بذكرى تحرير على مدار الأسبوع.. تعرف على أبرز الأنشطة

تحت عنوان "سيناء أرض الفيروز" وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يقدم قطاع الفنون التشكيلية العديد من الفعاليات الفنية والثقافية احتفاءً بذكرى تحرير سيناء خلال الفترة من 19 إلى 23 أبريل، حيث يقيم متحف محمد محمود خليل وحرمه ورش حكي ومجموعة من الو رش الفنية تتضمن ورشة جرافيك وورشة كولاج لرسم خريطة سيناء بالإضافة إلى ورشة قراءة في كتاب المؤرخ الكبير جمال حمدان "سيناء في الاستراتيجية والسياسة والجغرافيا" وذلك يومي 20 و 22 أبريل.



أرض الفيروز

كما يقيم متحف ومركز راتب صديق الثقافي بالجيزة مجموعة ورش فنية تتضمن ورشة تشكيل بالصلصال لمعالم خريطة سيناء وورشة رسم وتصميم الأزياء السيناوية وورشة شعر بعنوان "سيناء في الأغنية الوطنية" بالإضافة إلى ورشة قراءة في كتاب "شخصية مصر" لجمال حمدان وذلك يومي 23 و24 أبريل.

في متحف أحمد شوقي بالجيزة هناك ورشة خط عربي بعنوان "سيناء في القرآن الكريم" وورشة شعر بعنوان "سيناء وكبار الشعراء" وذلك يوم 23 ابريل، ويقيم متحف مركز محمود مختار الثقافي ورشة نحت لخريطة سيناء وورشة قراءة في كتاب "سيناء في الاستراتيجية والسياسة والجغرافيا". تأليف جمال حمدان.

وينظم متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم للزجاج بالجيزة ورشة رسم على الزجاج لخريطة سيناء وورشة قراءة في كتاب "شخصية مصر" تأليف جمال حمدان اليوم 19 أبريل ويقيم متحف عفت ناجي وسعد الخادم ندوة بعنوان "سيناء أرض الكرامة"، وفي مركز دنشواي الثقافي ندوة بعنوان "تاريخ سيناء عبر العصور" وورشة قراءة في كتاب "سيناء في الاستراتيجية والسياسة والجغرافيا" تأليف جمال حمدان.

الذاكرة المصرية

ويقيم متحف النصر ببورسعيد يومي 23 و 24 أبريل مجموعة فعاليات بعنوان "سيناء أرض الكرامة" تتضمن ورشة كولاج لرسم خريطة سيناء وورشة حكي عن المؤرخ الكبير جمال حمدان بعنوان "سيناء في الذاكرة المصرية".

اليوم وفي عروس الثغر بمركز محمود سعيد للمتاحف مجموعة ورش فنية وورشة قراءة بعنوان "مدن سيناء في وجدان المصريين " تتضمن ورشة كولاج لرسم لخريطة سيناء وورشة شعر بعنوان "سيناء في الأغنية المصرية" وورشة قراءة في كتاب "سيناء في الاستراتيجية والسياسة والجغرافيا" لجمال حمدان.

كما يقيم متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية الأربعاء 24 أبريل عدة فعاليات بعنوان "سيناء أرض الكرامة" تتضمن ورش فنية لرسم خريطة سيناء وورش قراءة عن تاريخ سيناء ومعالمها السياحية.