الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة في كنيسة مصر الجديدة

بدأت فعاليات احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد القيامة المجيد، وذلك بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وذلك بحضور الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس يوسف سمير راعي الكنيسة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة.

وبدأ الاحتفال بالصلاة الافتتاحية للدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية وفريق الترانيم لفريق الحياة أفضل ثم قراءة كتابية للدكتور القس عزت شاكر رئيس سنودس النيل الإنجيلى ثم ترانيم وصلاة للدكتور إيهاب طناس المفوض العام لكنائس الإخوة.

ومن المقرر أن يشارك بالبرنامج الدكتور القس يوسف سمير راعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة وترنيمة للماسترو ناير ناجى ثم كلمة الشكر للدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.