مواقيت الصلاة اليوم السبت 19- 4- 2025 في جميع المحافظات

يهتم الكثير من المسلمون بالتعرف على مواقيت الصلاة في كل محافظات مصر حسب الموقع الجغرافي ومكان كل محافظة، لأدائها في مواقيتها المحددة دون تأخير، وتقدم "البوابة نيوز" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 19-4-2025 فى أغلب محافظات مصر، بدءا من صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة بالمحافظات اليوم

القاهرة

صلاة الفجر 3:52 ص

صلاة الظهر 11:54 ص

صلاة العصر 30: 3

صلاة المغرب 6:25 م

صلاة العشاء 7:46



الإسكندرية

صلاة الفجر 3:54 ص

صلاة الظهر 11:59

صلاة العصر 3:36

صلاة المغرب 6:31 م

صلاة العشاء 7:54 م.



الإسماعيلية

صلاة الفجر 3:47

صلاة الظهر 11:50

صلاة العصر 3:26 م

صلاة المغرب 6:21 م

صلاة العشاء 7:44 م.



شرم الشيخ

صلاة الفجر 3:45

صلاة الظهر 11:42

صلاة العصر 3:15 م

صلاة المغرب 6:10 م

صلاة العشاء 7:30 م.

أسوان

صلاة الفجر 3:58 ص

صلاة الظهر 11:47 ص

صلاة العصر 15: 3

صلاة المغرب 6:12 م

صلاة العشاء 7:28

طنطا

أذان الفجر: 3:51 صباحا.

أذان الظهر 11:55 صباحا.

أذان العصر: 3:32 مساء.

أذان المغرب: 6:27 مساء.

أذان العشاء: 7:49 مساء.

المنصورة

أذان الفجر: 3:48 صباحا.

أذان الظهر: 11:53 صباحًا.

أذان العصر: 3:30 مساء.

أذان المغرب: 6:25 مساء.

أذان العشاء: 7:48 مساء.

أسيوط



أذان الفجر: 3:59 صباحا.

أذان الظهر: 11:54 صباحا.

أذان العصر: 3:26 مساء.

أذان المغرب: 6:22 مساء.

أذان العشاء: 7:41 مساء.