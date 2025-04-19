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السبت 19 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19- 4- 2025 في جميع المحافظات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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يهتم الكثير من المسلمون بالتعرف على مواقيت الصلاة في كل محافظات مصر حسب الموقع الجغرافي ومكان كل محافظة، لأدائها في مواقيتها المحددة دون تأخير، وتقدم "البوابة نيوز" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 19-4-2025 فى أغلب محافظات مصر، بدءا من صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة بالمحافظات اليوم 

القاهرة

 صلاة الفجر 3:52  ص
صلاة الظهر 11:54 ص

صلاة العصر 30: 3
صلاة المغرب 6:25 م
 صلاة العشاء  7:46


الإسكندرية        

 صلاة الفجر 3:54 ص
صلاة الظهر 11:59
صلاة العصر 3:36
 صلاة المغرب 6:31 م
صلاة العشاء 7:54 م. 
   
 الإسماعيلية
صلاة الفجر 3:47
صلاة الظهر 11:50 

صلاة العصر 3:26 م
صلاة المغرب 6:21 م

 صلاة العشاء 7:44  م.        

شرم الشيخ

صلاة الفجر 3:45
صلاة الظهر 11:42
صلاة  العصر 3:15 م

صلاة المغرب 6:10 م
صلاة العشاء 7:30 م.    

 أسوان

صلاة الفجر 3:58  ص
 صلاة الظهر 11:47 ص
 صلاة العصر 15: 3
صلاة المغرب 6:12 م
صلاة العشاء 7:28

 طنطا
أذان الفجر: 3:51 صباحا.

 أذان الظهر 11:55 صباحا.

 أذان العصر: 3:32 مساء.

 أذان المغرب: 6:27 مساء.

أذان العشاء: 7:49 مساء.

 المنصورة
أذان الفجر: 3:48 صباحا.

 أذان الظهر: 11:53 صباحًا.

أذان العصر: 3:30 مساء.

 أذان المغرب: 6:25 مساء.

 أذان العشاء: 7:48 مساء.

أسيوط
 

 أذان الفجر: 3:59 صباحا.

أذان الظهر: 11:54 صباحا.

 أذان العصر: 3:26 مساء.

 أذان المغرب: 6:22 مساء.

 أذان العشاء: 7:41 مساء.

 

تعرف على مواقيت الصلاة تقدم البوابة نيوز صلاة الفجر صلاة الظهر الموقع الجغرافي القاهرة الإسكندرية