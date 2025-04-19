السجن 3 سنوات لمتهم بأحداث البدرشين

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، بالسجن ٣ سنوات على المتهم "صابر م غ" في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًّا بـ "أحداث البدرشين" مع وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ٣ سنوات وإدراج الكيان التابع به على قوائم الإرهاب.

حكم غيابي على المتهم



جدير بالذكر أن المتهم صدر ضده حكم غيابي بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية، وتم إلقاء القبض عليه وقام بإعادة إجراءات محاكمته أمام الدائرة التي أصدرت قرارها المتقدم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولى ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

الاتهامات

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل خارطة الطريق وحيازة أسلحة نارية بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014.