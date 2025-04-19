محافظ المنوفية يكرم أسرة مدير إدارة الباجور التعليمية الراحل

في لفتة طيبة تعكس مدي التقدير والعرفان، كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أسرة الأستاذ الراحل أسامة البسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية والذي وافته المنية مؤخراً نتيجة تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وذلك تقديراً لجهوده وإخلاصه وتفانيه في أداء مهام عمله طوال فترة خدمته، جاء ذلك خلال لقائه بهم بمكتبه بالديوان العام بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

أسرة الفقيد تعرب عن خالص الشكر والامتنان لمحافظ المنوفية



حيث قدم محافظ المنوفية شهادة تقدير ودرع المحافظة لأسرة الفقيد عرفاناً لما قدمه من جهد متميز في خدمة العملية التعليمية، معرباً عن خالص مواساته وتعازيه داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، يأتي هذا التكريم في إطار حرص المحافظة على دعم أسر العاملين المتميزين والوفاء لما قدموه من عطاء.

هذا وقد أعربت أسرة الفقيد عن خالص الشكر والامتنان لمحافظ المنوفية على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدين أن هذا التكريم سيبقى وسام فخر واعتزاز في قلوبهم.

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